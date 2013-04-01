Міндоходів очікує 1 млрд грн надходжень за підсумками розслідування злочинів у сфері оподаткування

Міністерство доходів і зборів України очікує, що за підсумками першого кварталу до бюджету буде перераховано близько 1 млрд грн за результатами розслідувань резонансних злочинів у сфері оподаткування.

Про це в ефірі радіо «Ера» заявив начальник Головного слідчого управління Міністерства доходів і зборів Анатолій Яковинець.

«Основні завдання слідчих - припинення незаконної діяльності суб'єктів господарювання, які ухиляються від сплати податковій, а також відшкодування завданих бюджету збитків. Ми плануємо, що за перший квартал надходження до бюджету за справами, які розслідують слідчі Міністерства доходів і зборів, становитимуть близько мільярда (гривень - УНІАН) », - сказав А.Яковинець.

Водночас він додав, що минулого року надходження в рамках завершених справ становили близько 622 млн грн. До суду, за словами А.Яковинця, передано 10 справ.

«Зокрема, ми ліквідували групу, яка працювала в Автономній Республіці Крим і завдала збитків бюджету в розмірі майже 600 млн грн. Ще одна справа - щодо групи, яка діяла в Києві і області і завдала збитків у розмірі 500 млн грн. Організатор групи знаходився в Росії, і ми спільно з російськими колегами зловили його в Оренбурзі. Зараз ведеться екстрадиція злочинця до України», - розповів А.Яковинець.

Він також повідомив, що українські податківці налагодили спільну роботу з країнами Балтії. «Наші колеги видали нам документи, що сприяли розкриттю злочинної групи в Дніпропетровську. Група допомагала одному з банків ухилитися від сплати внесків до Пенсійного фонду в розмірі 210 млн грн. Для наочності: це пенсії близько 170 тисяч пенсіонерів», - зазначив А.Яковинець.

Як повідомляв УНІАН, у березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, у тому числі щодо адміністрування єдиного соціального внеску та контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також належать: забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків та зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів та цільових фондів.