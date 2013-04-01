Перехід на ризик-орієнтовану систему оцінки оптимізує роботу перевіряючих - Міндоходів

Міністерство доходів і зборів України не має в своєму розпорядженні такої кількості працівників, щоб перевірити усі підприємства щодо дотримання податкового законодавства, але програмні продукти міністерства видають орієнтири, які згодом можуть бути використані для подальших розслідувань.

Про це в ефірі радіо «Ера» заявив начальник Головного слідчого управління Міністерства доходів і зборів Анатолій Яковинець.

«У нас немає такої кількості працівників, щоб ми могли перевірити діяльність кожного підприємства. Та цього й не потрібно. Адже у нас є програми, що аналізують бази даних і видають продукт, який може стати предметом розслідувань для слідчих Міністерства доходів і зборів», - сказав А.Яковинець.

Він розповів, що ці ризик-орієнтовані системи будуються таким чином: в масив інформації вводяться кілька критеріїв, за якими потім іде оцінка діяльності. «Наприклад, один громадянин, який не є жителем України, є засновником підприємства, зареєстрованого в Луганську. Водночас директор цього підприємства перебуває у Львові. По рахунках підприємства проходять суми в сто, двісті мільйонів гривень, а податкове навантаження - нульове. Зрозуміло, що комп'ютер тут же вибирає такі підприємства і передає орієнтир нам на розслідування. Потрібно тільки вийти на місце реєстрації і подивитися - а чи існує таке підприємство взагалі», - підкреслив А.Яковинець, додавши, що, по суті, комп'ютер сам визначає податківцям роботу.

Як повідомляв УНІАН, міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, вітаючи підписання Президентом України Віктором Януковичем Положення про міністерство, заявив, що оптимізація системи розслідувань економічних злочинів та переорієнтація роботи податкової міліції на ризик-орієнтовану систему є наступним кроком роботи Міністерства доходів і зборів України.

У березні В.Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів України, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, у тому числі щодо адміністрування єдиного соціального внеску та контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті.