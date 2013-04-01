Долар має усі шанси продовжити зміцнення - експерт

Поточний тиждень буде насичений ключовою макроекономічною статистикою зі США, здатною встановити настрій учасникам світових фінансових ринків на весь квітень, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, останнім часом американські дані демонструють позитив, а тому високі шанси, що фондові ринки і долар реагуватимуть на них дуже позитивно. Долар має всі шанси продовжити зміцнення.

Для пари EUR/USD основною подією тижня стане засідання ЄЦБ. На негативному зовнішньому фоні євро почуватиме себе не дуже впевнено, але, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, утримуватиме підтримку 1,2680.

У перший тиждень місяця Markit традиційно публікує серію даних за Індексом менеджерів по закупівлях в основних секторах економіки Великобританії. Макроекономічна статистика останніми місяцями носила негативний характер, але дані з роздрібних продажів виявилися як «ковток свіжого повітря». Інвестори очікують продовження позитивних тенденцій. Якщо вони виявляться розчарованими, то цілком імовірне зниження пари GBP/USD до відмітки 1,50, а її подолання відкриє дорогу до річних мінімумів в області 1,48.

Банк Японії 4 квітня оголосить підсумки свого засідання. Учасники світових фінансових ринків фіксували значне ослаблення монетарної політики з боку регулятора після відставки Харухіко Куроди. Nikkei 225 на цьому тлі відзначився бурхливим зростанням - майже на 30% за останні 5 місяців, а єна ослабла на 20,5%. Якщо інвестори не будуть розчаровані планом дій регулятора, то можливе відновлення руху пари USD/JPY в планці 100 єн за долар.