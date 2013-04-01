Реформа податкової міліції не передбачає збільшення її повноважень – Міндоходів

Реформування підрозділів податкової міліції, яка згідно з указом Президента підпорядковується Міністерству доходів і зборів України, не передбачає збільшення повноважень і прав слідчих.

Про це в ефірі радіо «Ера» заявив начальник Головного слідчого управління Міністерства доходів і зборів Анатолій Яковинець.

«Позиція міністерства вже висловлювалася міністром доходів і зборів. Вона полягає в тому, що податкова міліція переходить працювати в Міністерство доходів і зборів без збільшення будь-яких повноважень. Тобто ті повноваження, які були у міліції місяць, два, три тому, залишаються такими самими», - сказав А.Яковинець.

Він ще раз наголосив, що відповідно до Конституції діяльність органів досудового розслідування регулюється лише законами України, а з ухваленням нового Кримінально-процесуального кодексу слідчий, проводячи розслідування, в розумні терміни збирає матеріали і передає їх прокурору. І вже прокурор, незалежно від того, в якому органі працює слідчий, керує розслідуванням.

«А взагалі за невиконання, систематичне невиконання вказівок прокурора передбачена кримінальна відповідальність і для слідчих. Тому фактично процедури розслідувань, які ми проводимо, нічим не відрізняються від тих розслідувань, які проводять аналогічні служби в європейських країнах», - відзначив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві доходів і зборів України неодноразово наголошували, що згідно з указом Президента України про затвердження Положення про Міністерство доходів і зборів України ніякими додатковими повноваженнями з виявлення і розслідування правопорушень в податковій і митній сферах міністерство не наділене.