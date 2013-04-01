Кіпр підтвердив намір вилучити близько 60% великих вкладів

Великі вкладники найбільших банків Кіпру втратять близько 60 відсотків заощаджень, що перевищують 100 тис. євро, повідомив Reuters з посиланням на центробанк Кіпру.

Початкові припущення про те, що великі вкладники Bank of Cyprus позбудуться 30-40 відсотків депозитів, стривожили минулого тижня інвесторів європейських банків.

Офіційне повідомлення Центробанку Кіпру підтвердило, що банк надасть вкладникам акції на суму 37,5 відсотка внесків, що перевищують 100 тис. євро. Частина таких вкладів, що залишилася, можливо, ніколи не буде виплачена.

Жорсткі вилучення знаменують про кінець Кіпру як центру офшорного фінансування і загрожують поглибленням економічного спаду і зростанням безробіття на острові.

Банки Кіпру порівняно спокійно відкрилися минулого тижня після першого введення заходів контролю за капіталом у країні єврозони за всю історію блоку.

Ринки побоюються поширення кіпрської практики на інші проблемні країни, такі як Греція, Італія та Іспанія.

"Кіпр є і залишиться специфічним разовим випадком, - запевнив міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле. - Ощадні рахунки в Європі в безпеці".

Європейська влада намагається заспокоїти вкладників відтоді, як глава Єврогрупи Йерон Дайсселблум припустив, що кіпрська модель допомоги може бути використана для вирішення майбутніх фінансових криз.

"Разом в Єврогрупі ми вирішили, що власники і кредитори візьмуть участь у витратах на порятунок - іншими словами, ті, хто був причиною кризи, - сказав В.Шойбле. - Економіка Кіпру тепер пройде через довгий і болісний період корекції. Але потім вони повернуть борг".

Як повідомляв УНІАН, відділення кіпрських банків після двотижневої перерви відкрилися 28 березня в умовах суворого контролю над рухом капіталу, який введений ЦБ країни. Того ж дня до кіпрських банків надійшло 5 млрд євро готівки, доставлених в умовах підвищених заходів безпеки спецрейсом з Франкфурта-на-Майні.

Кіпр є найбільшим інвестором України, частка якого в загальнонаціональному обсязі прямих іноземних інвестицій на кінець 2012 року становила 31,7%. Всього з цієї країни до України надійшли інвестиції в обсязі 17,275 млрд доларів США. Одночасно, інвестиції з України в економіку Кіпру, за даними Держстату, становили 5,811 млрд доларів.

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