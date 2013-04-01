Міндоходів, Нацкомфінпослуг і НКЦПФР об'єднали системи обміну інформацією

Міністерство доходів і зборів України, Національна комісія з цінних паперів фондового ринку та Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг підписали Меморандум про обмін інформацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Кабінеті Міністрів повідомив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

«Обмін інформацією - серйозна складова процесу прозорості ринків. Меморандум - це не просто декларація про наміри, це ще один крок до прозорості ринків, можливість в он-лайн режимі обмінюватися інформацією. Причому такий обмін буде вестися не тільки в інтересах країни, а й насамперед в інтересах представників бізнесу», - сказав О.Клименко.

За словами О.Клименка, суть Меморандуму в тому, що відомства отримають доступ до єдиної бази даних про факти порушень у сфері оподаткування, про спроби ухилень від сплати податкової, про формування фіктивних емітентів, які імітують господарську діяльність. «Зі свого боку Міндоходів отримає доступ до матеріалів ревізій та звітної інформації для повноти оцінки процесу оподаткування», - наголосив глава Міндоходів.

О.Клименко звернув увагу, що завдяки такій роботі державні регулятори зможуть швидко протидіяти спробам фінансових махінацій і боротися з тіньовим обігом коштів. «Для ілюстрації ступеня тінізації, наприклад, страхового ринку, наведу дві цифри: понад 20% всього обсягу сплачених податків забезпечують всього 6 компаній, що становить всього 0,5% від загальної кількості. Загалом близько 99% всіх бюджетних надходжень забезпечують трохи більше половини компаній - 220 з 448. А що роблять інші 228 компаній?», - поставив питання О.Клименко.

Водночас глава Міндоходів запевнив, що загалом Міністерство готове працювати в партнерстві з учасниками фінансових ринків.

«Але наша готовність до компромісів не означає, що ми закриваємо очі на зловживання. Ми маємо можливість бачити і попереджати маніпуляції і спроби зменшувати свої податкові зобов'язання. І тому ми рекомендували б компаніям уже зараз переорієнтовувати свої стратегії таким чином, щоб у подальшому не було претензій до регуляторів», - сказав О.Клименко.