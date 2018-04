Bank of Cyprus поглинає бізнес Laiki Bank на Кіпрі

Центральний банк Кіпру ухвалив рішення про повний продаж бізнесу Laiki Bank на Кіпрі банку Bank of Cyprus (обидві структури представлено в Україні). Про це повідомляється в поясненнях до резолюції щодо Bank of Cyprus і Laiki Bank, розміщених на офіційному сайті Центрального банку Кіпру.

Згідно з резолюцією, з 2 квітня всі підрозділи Laiki Bank у повному складі, включаючи відділення і персонал, переходять у володіння Bank of Cyprus. Як зазначається у документі, в результаті Bank of Cyprus одержує значну частину бізнесу Laiki Bank, за винятком підрозділів банку за кордоном. Підрозділи Laiki Bank і Bank of Cyprus у Греції продадуть банку Piraeus Bank (Греція). Також, згідно з резолюцією, кошти вкладників Bank of Cyprus понад 100 тис. євро у розмірі 37,5% перевищення цієї суми буде автоматично конвертовано в акції Bank of Cyprus класу А з наданням права голосу і виплатою дивідендів. Кошти у розмірі 22,5% перевищення будуть тимчасово заморожені і можуть бути конвертовані в акції пізніше. 40% перевищення, що залишилися, буде заморожено для підтримки ліквідності банку. Акції діючих акціонерів будуть переоцінені в акції класів D, C, облігації банку - в акції класу B.

Bank of Cyprus (Кіпр) на своєму офіційному сайті повідомив про деякі обмеження, що діють у банку, у зв'язку з резолюцією Центрального банку Кіпру. Згідно зі списком, встановлено певні обмеження за обсягами платежів клієнтів. При цьому здійснення інших платежів, зокрема на користь фінансових установ як усередині країни, так і за межами Кіпру на користь підрозділів банку, дозволені при узгодженні з комітетом Центрального банку і при наданні необхідних документів.

В Україні банки Laiki Bank і Bank of Cyprus представлені дочірніми банками «Марфін Банк» (м. Іллічівськ, Одеська область) і «Банк Кіпру» (м. Київ). На запит УНІАН жодна з прес-служб не підтвердила інформацію щодо можливого продажу дочірніх банків в Україні і щодо їх можливого злиття у зв'язку з відсутністю такої інформації, оскільки на Кіпрі сьогодні офіційний вихідний день.

Довідка УНІАН. «Марфін Банк» (раніше - «Морторгбанк») працює на ринку України з 1993 року і входить до групи середніх банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 4,13 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,8 млрд грн, зобов'язання - 3,5 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 2,42 млрд грн, власний капітал - 624,17 млн грн, статутний капітал - 435 млн грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,15 млн грн.

Основним акціонером банку є Cyprus Popular Bank, структура Laiki Bank Group, Кіпр (99,91% акцій банку).

«Банк Кіпру» (раніше - «АвтоЗАЗбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 2,74 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,8 млрд грн, зобов'язання - 2,0 млрд грн, власний капітал - 736,39 млн грн, статутний капітал - 700,64 млн грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 40,69 млн грн.

Основними акціонерами банку є Bank of Cyprus (22,7853% у прямому володінні і 76,9881% - опосередковано), компанії «Лізинг-Фінанс» (38,5922%), «Омікс-Фінанс» (19,1665%) і «Корнер» (19,2294%).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Кіпр підтвердив намір вилучити близько 60% великих вкладів

Влада Росії не має наміру вживати заходів для порятунку приватних внесків на Кіпрі

Центробанк Кіпру зняв обмеження на внутрішні операції з картками

Влада Кіпру обіцяє повернути свободу капіталу протягом місяця