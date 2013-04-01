Міндоходів продовжить скорочувати кількість перевірок

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко підписав план-графік проведення податкових перевірок у ІІ кварталі 2013 року, в якому збережено тенденцію до їх скорочення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Клименко заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«За результатами першого кварталу планові перевірки скоротилися на 24%. Я підписав план-графік на 2-й квартал, і тенденція зберігається», - сказав О.Клименко.

Він звернув увагу на те, що при скороченні перевірок надходження до бюджету зростають. «Ми сьогодні бачимо, що зростання надходжень порівняно з 1 кварталом 2012 року – на 8%, а якщо взяти динаміку березня, то це зростання в цілому становило 117%», - наголосив міністр.

За його словами, причини такого зростання в оптимізації адміністрування податків – зокрема з акцизного податку, оподаткування цінних паперів, введення ризикоорієнтованої системи оцінки діяльності підприємств.

Як повідомляв УНІАН, план-графік перевірок Міністерства доходів і зборів України в 1-му кварталі 2013 року скорочено на 24% порівняно з 1-м кварталом 2012 року – до 1,6 тис. суб'єктів підприємництва - юридичних осіб із 2,1 тис. У 2012 році Держподатслужба ввела і чітко дотримувалася мораторію на перевірки ЗМІ, а також перевірки суб'єктів малого і середнього бізнесу. Мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу було введено на перехідній період для впровадження змін у податковій сфері - впровадження нових правил спрощеного оподаткування та інших законодавчих змін. При цьому масштабні перевірки було проведено на ринку підакцизних товарів - зокрема алкоголю і тютюну.