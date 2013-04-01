На міжбанку торги закрилися зростанням долара

У понеділок, 1 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1310/8,1380, до 12:00 ціни піднялися до 8,1400/8,1440. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1405/8,1455 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2613/17, до 12:00 ціни підвищилися - 0,2615/19. На час закриття ціни досягли рівня 0,2616/20. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,1250 (+0,1135).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2770/1,2825.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,4115/10,4225, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,4260/10,4370. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,4265/10,4390.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 29 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1440/8,1475, до 12:00 ціни знизилися до 8,1340/8,1390. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1340/8,1375 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,4345/10,4450, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,4240/10,4365. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 10,4270/10,4375.