Група Swedbank згорне бізнес у Росії

Шведська банківська група Swedbank не планує продавати свій бізнес у Росії, розраховуючи припинити операції органічно, повідомили агентству "Прайм" у прес-службі групи.

Swedbank, який планує сконцентрувати бізнес у Швеції і деяких країнах Балтійського регіону, у понеділок оголосив про наміри піти з ринку Росії і України. Зокрема група вже підписала угоду з власником українського Дельта-банку Миколою Лагуном про продаж своєї української "дочки", завершення операції очікується до кінця першого півріччя 2013 року.

"Ситуація в Росії відрізняється від тієї, що в Україні. Велика частина кредитного портфеля в Росії складається з обслуговуваної корпоративної заборгованості, яка скорочуватиметься за рахунок амортизації. Ми забезпечимо існуючих клієнтів банку необхідною допомогою з плавної передачі їх рахунків до інших банків", - повідомили в прес-службі.

Обсяг бізнесу російської "дочки" Swedbank, включаючи лізинг, становить близько 2,6 мільярда шведських крон (399 мільйонів доларів). Крім того, в Росії Swedbank належить нерухомість вартістю 150 мільйонів крон, яка буде продана.

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