Клименко: ситуація з Кіпром змусить наших бізнесменів вкладати в Україну

У зв'язку із ситуацією, що склалася в банківській системі Кіпру, Міністерство доходів і зборів має намір докласти максимум зусиль для того, щоб повернути капітали до України і переконати інвесторів, що вкладати кошти в Україну - стабільніше і надійніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Кабінеті Міністрів заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

«Ситуація з Кіпром - яскравий приклад того, що ми сьогодні діємо в правильному напрямку, щоб капітал повернувся у країну. Це дуже яскравий приклад, що капітал потрібно вкладати не за кордон, а у вітчизняну економіку. Ми робимо все, щоб ця теза була втілена в життя", - наголосив О.Клименко.

На його думку, одним з кроків у цьому напрямку є законопроект про трансфертне ціноутворення, ухвалення якого зробить «незручним процес відпливу капіталу за кордон». «Краще і стабільніше вкладати у вітчизняну економіку. Це надійніше», - відзначив очільник Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, великі вкладники найбільших банків Кіпру втратять близько 60 відсотків заощаджень, які перевищують 100 тис євро. Центробанк Кіпру офіційно підтвердив, що банк надасть вкладникам акції на суму 37,5 відсотка від вкладів, які перевищують 100 тис. євро. Частина таких вкладів, що залишилася, можливо, ніколи не буде виплачена.

Жорсткі вилучення знаменують кінець Кіпру як центру офшорного фінансування і загрожують поглибленням економічного спаду і зростанням безробіття на острові.

Ринки побоюються поширення кіпрської практики на інші проблемні країни, такі як Греція, Італія та Іспанія.

Водночас Кіпр є найбільшим інвестором України, частка якого в загальнонаціональному обсязі прямих іноземних інвестицій наприкінці 2012 року становила 31,7%. Усього з цієї країни до України надійшли інвестиції обсягом 17,275 млрд доларів США. Водночас інвестиції з України в економіку Кіпру, за даними Держстату, становили 5,811 млрд доларів.