"ТАСкомбанк" залучить 100 млн грн у результаті розміщення облігацій

"ТАСкомбанк" залучить 100 млн грн у результаті публічного розміщення іменних процентних облігацій серії D, повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, наглядова рада банку ухвалила рішення про випуск облігацій 28 березня. У рамках емісії банк має намір з 27 травня по 25 листопада 2013 року розмістити 100 тис. штук іменних відсоткових облігацій серії D номінальною вартістю 1 тис. грн. Розміщення буде проводитись самостійно без залучення торговця через організатора торгівлі.

Погашення облігацій заплановане з 21 по 22 травня 2018 року.

Залучені фінансові кошти банк направить на кредитування юридичних і фізичних осіб (90%) і проведення операцій з цінними паперами (10%).

Довідка УНІАН. «ТАСкомбанк» (раніше - банк "Бізнес Стандарт", м. Київ) працює на ринку України з 1989 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Банк входить до складу фінансово-промислової групи "ТАС".