Дочірні структури кіпрських банків не заперечують можливий продаж або злиття

19:39, 01 квітня 2013
Фінанси
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Дочірні структури кіпрських банків в Україні - “Марфін Банк” і “Банк Кіпру” - на цей час не беруть участі у процесах продажу або злиття, проте не заперечують такої можливості. Про це УНІАН повідомили прес-служби обох банків.

Продаж або злиття може стати результатом ухвалення Центральним банком Кіпру рішення про повний продаж бізнесу Laiki Bank на Кіпрі банку Bank of Cyprus згідно з резолюцією щодо цих банків. Згідно з повідомленнями у низці ЗМІ, у суботу міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс заявив про продаж кіпрськими банками Bank of Cyprus і Cyprus Popular Bank (ТМ Laiki Bank) своїх зарубіжних дочірніх структур у Росії, Україні, Румунії, Великій Британії та інших країнах.

Як повідомляє прес-служба “Марфін Банку”, менеджмент банку в жодних переговорах щодо питання продажу банку не бере участі, і про їх проведення не обізнаний. “Умови реорганізації основного акціонера передбачають збереження всіх працюючих активів, до яких належить і “Марфін Банк”. Банк є високоякісним, повністю самодостатнім активом суттєвої вартості, який у разі його продажу буде цікавий широкому колу солідних інвесторів”, - зазначається у прес-релізі. Також повідомляється, що реорганізація основного акціонера не є підставою для зміни стратегії роботи банку на українському ринку, і залучення нового інвестора не несе жодної загрози, як для вкладників, так і для позичальників.

Прес-служба “Банку Кіпру” повідомила УНІАН про відсутність детальної інформації щодо планів продажу банку. “Ми чекаємо нової інформації від наших акціонерів. Сьогоднішній день є офіційним вихідним в Республіці Кіпр”, - зазначається у прес-релізі. Також повідомляється, що зміна акціонера не призведе до жодних змін для діючих клієнтів банку, і у разі підготовки банку до продажу процес не передбачатиме скорочення регіональної мережі і штату співробітників. “Продаж банку в жодному разі не означає його закриття», - прокоментувала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН,Центральний банк Кіпру ухвалив рішення про повний продаж бізнесу Laiki Bank на Кіпрі банку Bank of Cyprus (обидві структури представлено в Україні). Про це повідомляється в поясненнях до резолюції щодо Bank of Cyprus і Laiki Bank. Bank of Cyprus одержує значну частину бізнесу Laiki Bank, за винятком підрозділів банку за кордоном. Підрозділи Laiki Bank і Bank of Cyprus у Греції будуть продані банку Piraeus Bank (Греція).

«Марфін Банк» (раніше - «Морторгбанк») працює на ринку України з 1993 року і входить до групи середніх банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 4,13 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,8 млрд грн, зобов'язання - 3,5 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 2,42 млрд грн, власний капітал - 624,17 млн грн, статутний капітал - 435 млн грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,15 млн грн.

Основним акціонером банку є Cyprus Popular Bank, структура Laiki Bank Group, Кіпр (99,91% акцій банку).

«Банк Кіпру» (раніше - «АвтоЗАЗбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 2,74 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,8 млрд грн, зобов'язання - 2,0 млрд грн, власний капітал - 736,39 млн грн, статутний капітал - 700,64 млн грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 40,69 млн грн.

Основними акціонерами банку є Bank of Cyprus (22,7853% у прямому володінні і 76,9881% - опосередковано), компанії «Лізінг-фінанс» (38,5922%), «Омікс-фінанс» (19,1665%) і «Корнер» (19,2294%).

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