Торги на міжбанку відкрилися зростанням долара і євро

У вівторок, 2 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 8,1410/8,1480 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися - 0,2616/20, котирування з євро-гривні пішли вгору - 10,4775/10,4880. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,2867/69 (понеділок - 1,2807/09).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 1 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1310/8,1380, на 12:00 ціни піднялися до 8,1400/8,1440. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1405/8,1455 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями - 10,4115/10,4225, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,4260/10,4370. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,4265/10,4390.