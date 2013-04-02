Результат продажу активів Swedbank в Україні становив 52,17 млн дол.

Негативний результат продажу активів Swedbank в Україні буде відображений за статтею "припинення діяльності" у розмірі 340 млн шведських крон (52,17 млн дол.) у першому кварталі 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі "Сведбанку".

Згідно з повідомленням, завершення угоди очікується до кінця першого півріччя 2013 року після отримання необхідних дозволів від відповідних інстанцій. Діяльність Swedbank в Україні буде відображена як «припинена діяльність» у першому кварталі 2013 року. Після завершення операції з активів Swedbank в Україні залишається портфель нерухомості балансовою вартістю близько 600 млн шведських крон (92,07 млн дол.) під управлінням дочірньої компанії банку - Ektornet. Ці активи поступово реалізовані.

За словами покупця банку, власника "Дельта Банку" Миколи Лагуна, ця угода є частиною стратегії розвитку банківського бізнесу. "Ми плануємо інтегрувати набутий банк з існуючими активами "Дельта Банку" і "Кредитпромбанку", - прокоментував Лагун.

Як повідомляв УНІАН, власник «Дельта Банку» Микола Лагун підписав документи про придбання «Сведбанку», дочірньої структури Swedbank AB (Швеція) в Україні.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків України. На 1 січня 2013 року активи банку становили 29,84 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 18,02 млрд грн, зобов'язання - 26,83 млрд грн, кошти клієнтів - 17,20 млрд грн, власний капітал - 3,01 млрд грн, статутний капітал - 2,33 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 97,86 млн грн. Основними власниками банку є бізнесмен Микола Лагун (70,61% акцій банку) і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%). 28 лютого завершена угода купівлі Лагун 100% акцій «Кредитпромбанку», і процес злиття двох банків буде завершено до 1 липня.

«Сведбанк» (раніше «ТАС-Комерцбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи середніх банків. На 1 січня 2013 року активи банку становили 3,3 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,99 млрд грн, зобов'язання - 3,06 млрд грн, кошти клієнтів - 44,97 млн грн, власний капітал - 246,21 млн грн, статутний капітал - 5,44 млрд грн. У 2012 році банк одержав збиток у розмірі 527,28 млн грн.