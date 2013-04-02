Середня зарплата в Мінську склала 678 дол.

Мінськ. Середня зарплата в столиці Білорусі Мінську в лютому цього року становила 5,85 млн білоруських рублів.

Про це УНІАН повідомили в Мінміськвиконкомі.

«За лютий мінчани в середньому заробили 5 млн 853,9 тис. рублів, що еквівалентно 678 доларам», - повідомила голова комітету з праці, зайнятості та соціального захисту Мінміськвиконкому Жанна Романович на оперативній нараді в міськвиконкомі.

До того ж реальна зарплата з урахуванням темпу зростання споживчих цін порівняно з січнем-лютим 2012 року зросла на 25,1%.

«Найбільш високооплачуваними залишаються працівники сфери фінансової діяльності – за лютий вони заробили 10 млн 599,1 тис. рублів (1222 дол.). Далі йдуть будівельники – 6 млн 683,4 тис. рублів (770 дол.). На третьому місці – працівники сфери транспорту та зв'язку – 6 млн 63,2 тис. рублів (700 дол.)», - зазначила Ж.Романович.

Нижче середньоміського рівня залишається зарплата в організаціях текстильного і швейного виробництва (за лютий – 4 млн 549 тис. рублів або 525 дол.); громадського харчування (4 млн 123,8 тис. рублів або 475 дол.).

У бюджетній сфері середньомісячна зарплата за 2 перших місяці 2013 року становила 4 млн 84,7 тис. рублів (471 дол.), зокрема за лютий 4 млн 189,9 тис. рублів (483 дол.). У сфері охорони здоров'я за лютий зарплата встановилася на рівні 4 млн 148,4 тис. рублів (478 дол.); освіти – 3 млн 905,3 тис. рублів (450 дол.); надання комунальних, соціальних і персональних послуг – 4 млн 785 тис. рублів (552 дол.).

Як повідомляв УНІАН, в Україні середній розмір заробітної плати штатного працівника в лютому становив 3044 грн, що відповідає приблизно 380 дол. При цьому в Києві середня зарплата становила 4688 грн, або 586 дол.