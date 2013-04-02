Білорусь виплатила черговий платіж за боргом МВФ у розмірі 82 млн дол.

Мінськ. Білорусь на виконання своїх зобов'язань за кредитом стенд-бай Міжнародного валютного фонду 1 квітня здійснить чергове погашення основного боргу в розмірі 54,7 млн SDR, що еквівалентно 82 млн дол.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві фінансів Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь реалізувала програму стенд-бай, підтриману кредитом МВФ на 3,5 млрд дол., у період з січня 2009 року по квітень 2010 року.

«Це дозволило країні забезпечити позитивну динаміку в низці позицій в економіці і грошово-кредитній сфері», - відзначили в Мінфіні Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, за останній час офіційний Мінськ двічі безуспішно звертався до МВФ за допомогою. Остання заявка на отримання кредиту була спрямована Білоруссю до МВФ навесні 2012 року. Влада розраховувала отримати 3,5 млрд дол. для рефінансування боргу за колишнім кредитом. Однак у МВФ вказали на неготовність влади Білорусі до глибоких структурних реформ, що необхідно для відновлення кредитного співробітництва.

У 2013 році Білорусь входить в смугу пікових виплат за зовнішнім державним боргом, платежі за яким становитимуть 3,1 млрд дол.

З них протягом 2013 року Білорусь повинна погасити борг перед МВФ (з урахуванням відсотків) в сумі 1,63 млрд дол., що є найбільшою частиною отриманого в період з січня 2009 року по квітень 2010 року кредиту стенд-бай.

Білорусь є членом МВФ з 1992 року, її квота на початок 2013 року становила 386,4 млн SDR (542,1 млн дол.).