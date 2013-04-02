У 2013 році очікується посилення валютного регулювання та контролю - експерт

У 2013 році посилення девальваційного навантаження на національну валюту стимулюватиме Національний банк до посилення валютного регулювання та контролю.

Таку думку висловили аналітики рейтингового агентства «IBI-Rating» в огляді «Банківська система України в 2012 році: стан і тенденції розвитку», опублікованому на сайті агентства.

Відповідно до огляду, в 2013 році Національний банк продовжить практику розміщення доларових казначейських зобов'язань, але з більш низьким рівнем прибутковості. Також аналітики агентства на основі проведеного аналізу результатів діяльності банківської системи України в 2012 році прогнозують збереження тенденції виходу з українського ринку банків із західноєвропейським капіталом і збільшення частки вітчизняного капіталу, поступове зниження ставок за вкладами населення, відновлення кредитування за рахунок короткострокових кредитів юридичних осіб на поповнення оборотних засобів і споживчих кредитів населенню. У поточному році рівень надійності банківської системи визначатиметься якістю активів банків, схильністю до валютних ризиків та ризиками зниження рівня капіталізації банків.

Як вважають аналітики, у 2013 році державні облігації внутрішньої позики збережуть позиції як високоліквідний інструмент інвестування коштів з низьким рівнем ризику, який також може бути використаний для регулювання ліквідності банку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в разі потреби вживатиме заходів щодо запобігання девальвації і зміцнення курсу гривні. За словами директора генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олени Щербакової, головною метою Нацбанку в 2013 році як і раніше залишається підтримка цінової стабільності, при цьому на Нацбанк не покладено обов'язок утримувати обмінний курс гривні в тих чи інших межах.