Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП України з 3,5% до 1%

Світовий банк (СБ) переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України цього року з 3,5% до 1% (номінальний ВВП на кінець року - 1,551 трлн грн).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший економіст Світового банку в Україні Руслан Піонтковський на прес-конференції в Києві у вівторок.

При цьому він зазначив, що в 2014 році можливе поліпшення ситуації на зовнішніх ринках, унаслідок чого зростання ВВП України в 2014 році очікується на рівні 3%.

На 2015 рік експерти Світового банку прогнозують зростання ВВП країни на рівні 4%.

Р.Піонтковський повідомив, що СБ покращив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2013 року з 9,5% до 8,7%. При цьому він підкреслив, що Банк, складаючи прогноз споживчих цін, традиційно вніс до базового сценарію підвищення тарифів на газ для населення цього року.

На його думку, цього року можна очікувати певного пом'якшення монетарної політики Національного банку України, що визначає гнучкіший курс національної валюти.

Експерти СБ прогнозують подальше збільшення дефіциту рахунку поточних операцій України, який за їхніми оцінками в 2013 році становитиме 7,4% ВВП (колишній прогноз - 5,3%), у 2014 році - 6,8% (5,5%).

Також СБ очікує збільшення відношення зовнішнього боргу України у ВВП - до 83,5% у 2013 році й 85,3% у 2014 році, проти 78,5% і 78,6% відповідно, прогнозованих раніше. При цьому державний і гарантований державою борг, за прогнозами СБ, до кінця року становитиме 40,1% ВВП, у 2014 році - 41,5%.

У свою чергу директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чимяо Фан, оцінюючи результати роботи української економіки в 2012 році, зазначив, що зниження попиту на український експорт, а також «затримки в економічній політиці» стали причинами того, що Україна ввійшла до рецесії в другій половині 2012 року.

На його думку, українська економіка залишатиметься вразливою для зовнішніх ризиків і цього року. При цьому продовження реалізації структурних реформ має зробити позитивний вплив на відновлення темпів зростання економіки країни.

Як повідомляв УНІАН, згідно з уточненими даними Держстату, спад ВВП України в 4-му кварталі 2012 року порівняно з 4-м кварталом 2011 року становив 2,5% (колишня оцінка - спад 2,7%), а порівняно з 3-м кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – спад 0,8%.

Зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%.

Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,409 трлн грн, у 4-му кварталі 2012 року — 378,56 млрд грн.

Спад ВВП країни в 3-му кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 1,3%, у 2-му кварталі - зростання 3%, у 1-му кварталі - зростання 2%.

Зростання ВВП України за 2011 рік становило - 5,2% (номінальний ВВП - 1,317 трлн грн).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%.