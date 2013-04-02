У КМДА підрахували, що киянам заборгували 85,7 млн грн зарплати

Станом на 1 березня борг із виплати зарплати зафіксовано на 40 столичних підприємствах та організаціях на загальну суму 85,7 млн грн, з яких 90% - борги підприємств державного сектора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це заявив заступник голови Київської міськдержадміністрації Руслан Крамаренко.

За його словами, найбільшими боржниками залишалися державні підприємства, які є учасниками державного концерну «Укроборонпром», – завод «Буревісник» (17,6 млн грн), компанія «Артем» (14,4 млн грн), завод «Генератор» (9,8 млн грн), завод «Радар» (9,1 млн грн), НДІ гідроприладів (2,5 млн грн), машинобудівна фірма «Артем» (1,8 млн грн). Також боржниками є підпорядковані Держагентству з управління майном України НДІ «Оріон» (6 млн грн) та Київський інститут автоматики (2,1 млн грн), а ще два підприємства, які підпорядковані Державному космічному агентству України, – казенне підприємство «Арсенал» (2,8 млн грн) та завод «Арсенал» (2 млн грн).

Обсяг боргу із зарплати на цих 10 підприємствах становив понад 68 млн грн або 80% від загального боргу в місті.

Серед підприємств недержавного сектора найбільший обсяг боргу накопичився на ТОВ «Форум ДС і КО» (2,1 млн грн), ПАТ «Київський річковий порт» (1,4 млн грн), ЗАТ «Атек» (1 млн грн), ВАТ ПБК «Схід» (0,9 млн грн) і ТОВ «Завод «Ізумруд» (0,5 млн грн).

Причинами виникнення боргу є значне зменшення замовлень на продукцію та несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи.

«Усі підприємства-боржники охоплені перевірками, а питання стану погашення заборгованості із заробітної плати щомісячно розглядається на засіданнях міської та районних тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат”, - зазначив Р.Крамаренко.

За його даними, завдяки вжитим спільним заходам впродовж січня-березня підприємства - боржники міста виплатили понад 28 млн грн заборгованої зарплати. Р.Крамаренко зазначив, що станом на 1 березня у Києві відсутня прострочена заборгованість із виплати зарплати на комунальних підприємствах та в бюджетних установах столиці, які фінансуються з міського бюджету.