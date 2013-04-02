Кіпрська філія «Приватбанку» відновила проведення розрахункових операцій клієнтів

Кіпрська філія «Приватбанку» з 28 березня відновила проведення розрахункових операцій, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Як повідомив директор філії Владислав Моргачов, запровадження антикризових заходів на фінансовому ринку Республіки Кіпр не позначилося на клієнтах кіпрської філії «Приватбанку», оскільки запропоновані Міністерством фінансів Кіпру списання і податок на депозити не поширюються на філії іноземних банків.

“Згідно з рішенням Центрального банку Кіпру, всі розрахункові операції банків відновлено з 28 березня. Ми зробили все, щоб клієнти обслуговувалися в колишньому режимі, і розраховуємо на приплив клієнтів”, - сказав В.Моргачов.

Також повідомляється, що на 1 лютого 2013 року обсяг активів кіпрської філії “Приватбанку” становив 0,8% у загальному обсязі активів банківської системи Кіпру.

Довідка УНІАН. «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшою фінансовою установою країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку на початок 2013 року були Геннадій Боголюбов - 33,83%, Ігор Коломойський - 33,77% і Triantal Investments Ltd. (Кіпр) - 24,99%.