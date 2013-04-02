У лютому банки видали 111,3 млрд грн нових кредитів - на 10% більше, ніж у січні

У лютому 2013 року банки України видали 111,3 млрд грн нових кредитів, що на 10% більше, ніж у січні цього року, й на 6% більше показника лютого 2012 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

За оцінками експертів асоціації, зростання обсягів кредитування відбулося за рахунок кредитів підприємств, обсяг яких у лютому становив 99,7 млрд грн. Обсяг кредитування реального сектора економіки в лютому 2013 року зріс на 15% порівняно з січнем і на 3% - порівняно з лютим 2012 року. Найбільше зростання відбулося за обсягами кредитування промислових підприємств (29,9 млрд грн, або на 26% більше, ніж у січні), компаній агропромислового комплексу (4,7 млрд грн, або на 12% більше) і торгівлі (48,8 млрд грн, або на 9% більше).

Також повідомляється, що обсяг нових кредитів фізичним особам у лютому становив 8,8 млрд грн, що на 3% менше, ніж у січні 2013 року, водночас цей показник на 40% перевищує показник лютого 2012 року. Обсяг іпотечного кредитування залишається достатньо низьким, за місяць було видано лише 111 млн грн, що становить 1,3% загального обсягу наданих нових кредитів фізичним особам.

На думку експертів асоціації, зростання обсягів кредитування підприємств свідчить про посилення тенденції кредитування банками вітчизняних товаровиробників. Водночас невеликі обсяги довгострокових кредитів фізичним особам можуть свідчити про необхідність активізації державної підтримки в цьому сегменті.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році українські банки зменшили обсяг наданих кредитів на 8,5% - до 815,327 млрд грн. При цьому в 2011 році обсяги кредитування зросли на 9,3%, або 70,3 млрд грн. За інформацією Нацбанку, зниження в 2012 році обсягів наданих банками кредитів відбулося в основному за рахунок зменшення кредитування фізичних осіб на 7,4% - до 161,775 млрд грн. Водночас обсяги кредитування юросіб зросли на 4,9% - до 609,202 млрд грн.

У 2012 році банки зменшили обсяги довгострокових кредитів на 7,6% - до 394,246 млрд грн проти зростання цього показника на 1,5% у 2011 році.

За даними Державної служби статистики України, спад промислового виробництва в січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року становив 3,2%.