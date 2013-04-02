Доходи загального фонду Держбюджету за три місяці виросли на 9,1% - до 71,9 млрд грн

Доходи загального фонду Державного бюджету України, за оперативними даними, за підсумками січня-березня 2013 року, проти аналогічного періоду 2012 року зросли на 6 млрд грн, або 9,1% - до 71,9 млрд грн, повідомляється на сайті Державної казначейської служби.

Згідно з повідомленням, до спеціального фонду держбюджету України за січень-березень 2013 року надійшло 11,9 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету).

Таким чином за січень-березень 2013 року до загального і спеціального фонду держбюджету країни надійшло 83,8 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету), що на 6,5 млрд грн або на 8,5% більше, ніж за відповідний період 2012 року.

Також вказується, що в січні-березні 2013 року відшкодовано податку на додану вартість (ПДВ) на суму 13,7 млрд грн, що на 2,3 млрд грн або на 20,4% більше, ніж за відповідний період минулого року. У тому числі обсяг автоматичного відшкодування ПДВ становив 5,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет ухвалено з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, видатками - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

17 грудня 2012 року Президент України В.Янукович підписав цей закон.

25 грудня 2012 року В.Янукович, відкриваючи засідання Ради регіонів, заявив, що за підсумками першого кварталу державний бюджет-2013 потрібно буде переглянути.