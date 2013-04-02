Арбузов звинуватив непрацюючий парламент у погіршенні умов роботи національної економіки

Тривала бездіяльність Верховної Ради працює проти національної економіки та означає, що українські підприємства працюють в гірших умовах, ніж їхні закордонні конкуренти, заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов.

«Втрачений час означає те, що наші підприємства працюють в гірших умовах, ніж наші конкуренти», - сказав С.Арбузов на засіданні Комітету економічних реформ при Президентові України.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, уряд наразі працює за 18 напрямами, визначеними у Програмі активізації економіки на 2013-2014 роки, однак, нестабільна робота парламенту блокує формування необхідної законодавчої бази для реалізації всіх завдань.

Зокрема, уряд вніс на розгляд депутатів два законопроекти, пов'язані зі спрощенням реєстрації підприємницької діяльності та удосконаленням податкового адміністрування. Водночас понад 20 нормативних актів вже узгоджено, близько 10 документів проходять узгодження, однак їх прийняття впирається в роботу парламенту, яка, за словами С.Арбузова, лежить у політичній площині.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Кабінет Міністрів оприлюднив Програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, яка обговорювалася на засіданні уряду 27 лютого 2013 року. Основними завданнями державної політики на 2013-2014 роки визначені: підтримка оптимального рівня інфляції, який не заважатиме економічному розвиткові країни; стимулювання інвестицій у національній валюті; баланс державних фінансів згідно з реальними можливостями економіки; забезпечення фінансової стабільності; детінізація економіки; зниження адміністративних бар'єрів для розвитку підприємництва.

Сумарна вартість цієї програми становитиме приблизно 380 млрд грн.