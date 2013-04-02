Зміцнення статусу валют країн, що розвиваються, триватиме - експерт

Статус валют країн, що розвиваються, в тому числі китайського юаня, бразильського реала і індійської рупії, може зміцнитися, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Частка китайського юаня у світових золотовалютних резервах до кінця 2020 року, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, може досягти 10%, а частка «інших валют» - 13%. Водночас частка американського долара до цього періоду може скоротитися до 55% у зв'язку з очікуваним зниженням впливу економіки США.

«Тенденції останніх кількох років свідчать про те, що економіки країн, що розвиваються, продовжуватимуть збільшувати свій економічний вплив у світі. Значна кількість їх населення живе за межами міст з низькими доходами, що дає можливість цим економікам у найближчі 10-20 років зростати більш високими темпами, ніж економіки розвинених країн», - зазначає Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

Частка «інших валют» в світових ЗВР торік збільшилася до історичного максимуму - 6,12%. Частка євро за цей період суттєво скоротилася - з 25,04% до 23,92%, частка долара США - з 62,22% до 61,89%.

Частка таких валют, як фунт стерлінгів підвищилася з 3,83% до 4,0%, японської єни - з 3,53% до 3,94%, швейцарського франка - з 0,115% до 0,127%, що підтверджує їхній достатньо високий статус.