Міжбанк у вівторок закрився котируваннями 8,1545/8,1575 грн/дол.

У вівторок, 2 квітня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1410/8,1480, на 12:00 ціни піднялися до 8,1480/8,1530. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1545/8,1575 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2616/0,2620, на 12:00 ціни знизилися - 0,2615/0,2619. До закриття ціни піднялися до 0,2617/0,2621. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,1600 (+0,0350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2825/1,2875. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4775/10,4880, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4630/10,4755. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,4625/10,4725.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 1 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1310/8,1380, на 12:00 ціни піднялися до 8,1400/8,1440. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1405/8,1455 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4115/10,4225, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,4260/10,4370. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,4265/10,4390.