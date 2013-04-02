Міндоходів має сприяти розвиткові підприємницької ініціативи - Янукович

Міністерство доходів і зборів повинно давати поштовх розвитку підприємницької ініціативи і створювати такі правила, за яких сплата податків і зборів буде максимально комфортною, заявляє Президент України Віктор Янукович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час засідання Комітету з економічних реформ.

«Нове міністерство повинно бути тим двигуном реформ, який дасть поштовх розвитку підприємницької ініціативи й економіки в цілому», - сказав глава держави і наголосив, що необхідно створити такі правила для підприємців, за яких виконання обов’язків зі сплати податків і зборів буде максимально комфортним.

«Ви повинні бути партнерами бізнесу і не контролювати, а надавати послуги. До такої роботи ми повинні прагнути», - зазначив В.Янукович.

Він нагадав, що у 2013 році ставка податку на прибуток підприємств знизилася до 19%, що відповідає найнижчому рівню серед країн Організації економічного співробітництва та розвитку. З 2013 року бізнес зможе сплачувати податок на прибуток підприємств щорічно, а не щоквартально, підкреслив Президент.

Водночас він звернув увагу на те, що бізнес в Україні несе значні витрати часу на підготовку, подання звітності та сплату податків. «Такі витрати, за даними Світового банку, складають для України 491 годину на рік, тоді як по країнах Європи та Центральної Азії цей показник у середньому становить 260 годин на рік», - зазначив В.Янукович.

Окремо він наголосив, що для підприємницької спільноти ключовим питанням залишається прогнозованість змін податкового середовища. «Нові ініціативи не повинні ламати систему та створювати черговий стрес для платників, а лише у разі необхідності її покращувати. Вони мають бути виваженими, глибоко продуманими, з чітко прорахованими результатами, а також враховувати думку бізнесу», - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, за словами Президента України Віктора Януковича, цього року Україна повинна увійти до першої сотні рейтингу Світового банку (СБ) за сприятливими умовами ведення бізнесу (Doing Business).

У 2012 році Україні вдалося піднятися на 15 пунктів і зайняти 137-е місце в рейтингу.