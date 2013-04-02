Надходження до держбюджету в 1-му кварталі зросли до 102,5 млрд грн - Міндоходів

Обсяг надходжень до державного бюджету України в січні-березні 2013 року зріс на 6,7%, або 6,5 млрд грн порівняно з 1 кварталом 2012 року і становив 102,5 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, до державного бюджету надійшло 81,7 млрд грн, до місцевих - 20,8 млрд грн.

«До загального фонду державного бюджету зібрано 78,5 млрд грн податкових і митних платежів, що на 5,7 млрд грн більше за аналогічний показник 2012 року», - сказано в повідомленні Міндоходів.

Водночас платникам податків відшкодовано 13,7 млрд грн податків, що на 2,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві доходів і зборів, створеному на базі Податкової та Митної служб, на обліку перебуває 1480 юридичних осіб з обсягом доходів понад 500 млн. грн і віднесених до категорії великих платників податків.

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень-лютий становить 69,961 млрд грн, що на 6,5% більше за показник аналогічного періоду 2012 року.

Міністерство доходів і зборів України очікує, що за підсумками першого кварталу до бюджету перерахують близько 1 млрд грн за результатами розслідувань резонансних злочинів у сфері оподаткування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Доходи загального фонду Держбюджету за три місяці виросли на 9,1% - до 71,9 млрд грн