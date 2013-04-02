Янукович встановив параметри добору кандидатів до Міжнародного центру з інвестиційних спорів

Президент України Віктор Янукович встановив параметри добору кандидатів для призначення представниками від України до списків посередників та списків арбітрів Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів.

Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Документом встановлено, що добір кандидатів здійснюється на конкурсній основі; кандидати для призначення представниками України повинні відповідати критеріям, установленим статтями 12 і 14 Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами; представники від України до списків посередників та списків арбітрів призначаються Президентом на підставі поданого Кабінетом Міністрів України списку кандидатів, визначених за результатами проведення конкурсу.

В.Янукович доручив Кабміну утворити у місячний строк на чолі з міністром економічного розвитку і торгівлі України конкурсну комісію з добору кандидатів, залучивши до її складу представників Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, а також представників всеукраїнських громадських об'єднань, статутна діяльність яких пов'язана із захистом прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності.

Також уряду доручено забезпечити, виходячи із необхідності гарантування відкритості і прозорості добору кандидатів з урахуванням вимог Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами, розроблення та затвердити у двомісячний строк порядок проведення конкурсу з добору кандидатів; забезпечити проведення конкурсу і за його результатами подати до 1 липня 2013 року список кандидатів.

Указом визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 9 червня 2006 року № 505 «Про порядок призначення представників від України до списків посередників та списків арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів».