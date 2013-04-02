В Адміністрації Президента розраховують на істотний прогрес у переговорах з МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду, яка почала роботу в Україні 27 березня, продовжує переговори у рамках графіка, і цей тиждень дасть можливість істотно просунутися уперед у частині досягнення переговорного компромісу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Адміністрації Президента України заявила перший заступник глави АП Ірина Акімова.

«Місія МВФ йде за традиційним графіком зустрічей – з Національним банком, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міндоходів і зборів, Мінфіном, Міністерством енергетики. Вчора я зустрічалася з керівником місії, - повідомила І.Акімова. – Наші завдання – зближувати позиції, які були вироблені під час роботи попередньої місії. Разом з тим, є питання, які потребують додаткових узгоджень, і цей тиждень дасть можливість істотно просунутися уперед», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня в Україні, як і планувалося, почала роботу місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Крістофером Джарвісом. Разом з тим, ані в Україні, ані в МВФ не коментують можливих результатів роботи місії, головним з яких повинне стати підписання нової програми співпраці з Фондом.

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