Міністр фінансів Кіпру вирішив піти у відставку

Міністр фінансів Кіпру, що переживає гостру фінансову та банківську кризу, Міхаліс Сарріс заявив, що йде у відставку, повідомляє Reuters.

Міністр повідомив про це, завершивши переговори з міжнародними кредиторами про допомогу, в обмін на яку острову довелося завдати величезної шкоди великим банківським вкладникам.

Новина з'явилася після того, як Кіпр оголосив про часткове пом'якшення валютного контролю, підвищивши "стелю" для фінансових трансакцій, що не вимагають схвалення Центробанку, але зберігши інші обмеження.

У березні Сарріс їздив до Росії, щоб обговорити з Москвою можливу фінансову допомогу Кіпру, але повернувся ні з чим. Він сказав, що його основна мета - домовитися з кредиторами - досягнута.

Він додав, що йому варто піти у відставку, оскільки він знаходиться серед людей, чия діяльність розслідується у зв'язку з колапсом банківської системи країни. Його відставка була прийнята урядом.

"Я вважаю, що для того, щоб полегшити роботу (слідчих), буде правильно передати мою відмову від посади президентові республіки, що я і зробив", - сказав Сарріс.

Він також сказав, що поки що неясно, коли будуть зняті заходи контролю за капіталом, що залишилися.

Незабаром після заяви Сарріса, Кіпр призначив новим міністром фінансів Харріса Георгіадеса, який був міністром праці і заступником міністра фінансів. Він складе присягу в середу, повідомило джерело в уряді.

Як повідомляв УНІАН, відділення кіпрських банків після двотижневої перерви відкрилися 28 березня на Кіпрі в умовах суворого контролю над рухом капіталу, який введений ЦБ країни. Цього ж дня у кіпрські банки надійшли 5 млрд євро готівки, доставлені в умовах підвищених заходів безпеки спецрейсом з Франкфурта-на Майні. Пізніше кіпрська влада повідомила, що великі вкладники найбільших банків країни можуть втратити близько 60 відсотків заощаджень, що перевищують 100 000 євро.

Кіпр є найбільшим інвестором України, частка якого в загальнонаціональному обсязі прямих іноземних інвестицій на кінець 2012 року становила 31,7%. Усього з цієї країни в Україну надійшли інвестиції в обсязі 17,275 млрд доларів США. Водночас інвестиції з України в економіку Кіпру, за даними Держстату, становили 5,811 млрд доларів.

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