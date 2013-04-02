У законах є достатньо механізмів для боротьби з економічними злочинами - експерт

Чинне законодавство передбачає достатньо механізмів для боротьби з економічними злочинами, і в створенні служби фінансових розслідувань немає необхідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова ради підприємців при Кабміні, президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко.

За його словами, проблеми у сфері боротьби з економічними злочинами пов'язані не з адмініструванням та сплатою податків, а з відсутністю політичної волі перемогти корупцію. "Ми знаємо про наявність чотирьох конвертаційних центрів у Києві, їх не потрібно шукати, а потрібно просто закрити. Близько 1,5 млрд грн платиться чиновникам тільки в Києві за незаконне розміщення МАФів і "вуличну" торгівлю ", - повідомив Л.Козаченко.

На думку Л.Козаченка, наразі діючі контролюючі органи і силові структури мають достатні повноваження у сфері контролю за сплатою податків, і створення ще одного органу призведе до дублювання функцій та конфліктів між ними.

Як повідомляв УНІАН, у березні низка українських ЗМІ повідомила, що уряд підготував проект закону про створення Служби фінансових розслідувань, яка матиме широкі повноваження з проведення фінансових розслідувань і буде підпорядковуватися безпосередньо Президенту України.

14 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров дав розпорядження відповідним міністерствам та відомствам не розглядати проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Таке рішення глава уряду прийняв після вивчення ситуації, у зв'язку з тим, що законопроект не відповідає вимогам часу.