Кабмін розробляє механізм залучення інвестицій через концесії та індустріальні парки

Уряд розробляє механізми залучення інвестицій шляхом передачі об'єктів у концесію та створення індустріальних парків.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, повідомили УНІАН у його прес-службі.

В Україні концесії можуть застосовуватися в будівництві доріг, розвитку портової галузі та житлово-комунальному господарстві. Перевагами цього інструменту є можливість значного зниження видатків державного і місцевих бюджетів на створення і модернізацію інфраструктури і підвищення операційної ефективності управління об'єктами.

Сьогодні проекти державно-приватного партнерства займають приблизно третину в антикризовому пакеті проектів G20 (великої двадцятки). А в країнах Європи і СНД активно створюються індустріальні парки.

«Йде конкуренція за іноземні інвестиції шляхом надання максимальних пільг при створенні нового бізнесу в окремих секторах економіки - IT, науці, машинобудуванні. В першу чергу, в імпортозаміщенні. І це дає змогу досягти вражаючих результатів. За період з 2002 по 2012 рік ВВП Туреччини зріс у 3,3 раза (з 231 до 775 млрд дол.). Такий досвід має бути використаний для розвитку вітчизняної економіки», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, голова Міндоходів Олександр Клименко 29 березня заявив, що колегія Міністерства доходів і зборів на своєму найближчому засіданні має намір розглянути і затвердити положення про роботу Інвестиційної ради при Міндоходів, куди увійдуть не лише керівники міністерства, а й представники бізнесу, інвестиційних компаній, а також представники корпоративних об'єднань, зокрема, Американської торгівельної палати.