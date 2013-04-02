Фонд гарантування вкладів відкладає введення диференційованих внесків для банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відкладає введення диференційованих регулярних внесків для банків.

Про це фонд повідомив у листі від 28 березня № 12-2337/13, текстом якого володіє УНІАН.

Згідно з листом, диференційований внесок вводиться рішенням виконавчої дирекції фонду від 12 лютого № 11, яке зареєстроване в Мін'юсті 6 березня. Також повідомляється, що згідно з чинним законодавством рішення про введення диференційованих внесків приймається виконавчою дирекцією фонду і має затверджуватися адміністративною радою фонду, але поки що таке рішення ще не прийнято.

«У разі прийняття виконавчою дирекцією фонду рішення про встановлення диференційованих внесків та його затвердження адміністративною радою Фонду, банки будуть повідомлені про таке рішення шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті фонду в мережі Інтернет та електронною поштою Національного банку України», - йдеться в листі.

Водночас на офіційному сайті Верховної Ради України цей документ розміщено в розділі нормативних документів Фонду гарантування зі статусом «чинний» (рішення від 12 лютого 2013 № 11, зареєстровано в Мін'юсті 6 березня, погоджене з Національним банком України).

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", розмір річної ставки збору до Фонду для банків становить 0,5% бази нарахування в національній валюті та 0,8% бази нарахування в іноземній валюті. У грудні виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов повідомив про те, що диференціація внесків до фонду необхідна, але це питання ще опрацьовується.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 березня становив 5,71 млрд грн, учасниками фонду були 174 банки.

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