Торги на міжбанку відкрилися зростанням долара і зниженням євро

У середу, 3 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,1520/8,1590 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2597/0,2601, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4345/10,4450. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2798/1,2800 (вівторок — 1,2867/69).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 квітня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1410/8,1480, на 12:00 ціни піднялися до 8,1480/8,1530. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1545/8,1575 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,4775/10,4880, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4630/10,4755. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,4625/10,4725.