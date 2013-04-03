Норвегія може виділити Україні грант у кілька мільйонів євро

Уряд Норвегії розглядає можливість виділення Україні гранту для проведення пілотного проекту зі створення системи геопросторових даних.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

«Після успішного запуску Національної кадастрової системи уряд Норвегії розглядає можливість виділення Україні гранту в декілька мільйонів євро для проведення пілотного проекту зі створення системи геопросторових даних. Ознайомлювального візиту норвежців очікуємо наприкінці травня», - повідомив голова земельного відомства Сергій Тимченко.

Як повідомляв УНІАН, після запуску з 1 січня 2013 року електронної системи Державного земельного кадастру (Національної кадастрової системи) С.Тимченко повідомив, що наступним кроком стане створення геопросторової системи на основі НКС шляхом внесення інформації про водні, лісові ресурси, надра, комунікації і мережі тощо.

У лютому під час завершальної місії Світовий банк відзначив успішний запуск електронної системи Державного земельного кадастру (Національної кадастрової системи) за проектом «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості і розвиток системи кадастру, що фінансувався банком».

Загальна сума позики Світового банку становить 89,68 млн дол. Проект, який було розпочато в 2004 році, завершується 30 квітня 2013 року.