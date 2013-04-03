Обсяг приватних переказів до України у 2012 році досяг 7,5 млрд дол.

В Україні у 2012 році обсяги приватних грошових переказів з-за кордону збільшилися проти 2011 року на 7,2% - до 7,5 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, за останні три роки продовжувала зростати привабливість міжнародних платіжних систем для переказу коштів з-за кордону. Так, якщо у 2008-2009 роках через ці системи проходила третина обсягів перекладів до України, то у 2011 році їх частка зросла до 40%, а у 2012 році — до 43%.

«За оцінками Нацбанку, обсяги коштів, які надійшли до країни по неформальних каналах (шляхом передачі готівкових або матеріальних цінностей), за 2012 рік, як і у 2011 році, становили 1 млрд дол., або 13,8% загальних обсягів грошових переказів до України», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що розподіл грошових переказів по країнах характеризується високим ступенем концентрації: понад 70% перекладів надійшло з семи країн.

Лідером за обсягами грошових потоків до України залишається Росія, суми перекладів з якої порівняно з 2011 роком збільшилися на 18,2% - до 2,3 млрд дол.

Всього на країни СНД у 2012 році припадало 40,1% обсягу грошових переказів з-за кордону.

За даними НБУ, серед інших країн світу основний обсяг перекладів надійшов зі США і Німеччини (відповідно 9,3% і 6,2% загального обсягу грошових переказів до України). Усього з країн ЄС надійшло 2,3 млрд дол. (або 34,9% загального обсягу грошових переказів), що на 4,7% менше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. За підсумками 2011 року обсяг приватних грошових переказів до України проти 2010 року зріс на 19,7% - до 7,019 млрд дол.