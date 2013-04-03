Азаров обіцяє карати «винахідників» безпідставних перевірок бізнесу

Прем’єр-міністр України Микола Азаров вимагає суворо карати ініціаторів безпідставних перевірок бізнесу.

Про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За словами прем’єра, за останні роки Україна в плані дерегуляції зробила більше, ніж за попередні десятиліття: спрощено порядок започаткування і закриття бізнесу, зменшено кількість дозвільних документів, введено ризикоорієнтовану систему державного контролю. Однак система не запрацювала повністю так, як це задумувалося, визнав М.Азаров. Безумовно, кількість перевірок скоротилася, але бізнес і досі вважає їх суттєвою перешкодою, наголосив він.

«Я вимагаю, щоб такі «винахідники» перевірок були моментально і принципово покарані. Кожна перевірка без законних підстав – це надзвичайна ситуація. Тільки так це треба сприймати», - наголосив М.Азаров.

До того ж він наголосив, що взагалі кожна перевірка повинна призначатися тільки за рішенням першого керівника контролюючого органу. І саме він буде персонально відповідати за її обґрунтованість і наслідки.

За словами М.Азарова насамперед це стосується Міністерства доходів і зборів.

«Це міністерство повинно бути не генератором перевірок і дріб’язкової «опіки» бізнесу, а генератором взаємної довіри та економічних стимулів для сумлінної роботи бізнесу», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня, відкриваючи сьогодні засідання Комітету з економічних реформ, Президент України Віктор Янукович закликав державні контролюючі органи зменшити кількість перевірок підприємців. При цьому він зазначив, що перевірки контролюючих органів приносять лише негатив у бізнес-клімат України.

На думку Президента, права контролюючих органів припиняти роботу підприємств повинні бути скорочені до мінімуму, а позапланових перевірок не повинно бути взагалі, крім випадків, коли є рішення суду.

План-графік перевірок Міністерства доходів і зборів України в першому кварталі 2013 року скорочено на 24% порівняно з першим кварталом 2012 року - до 1,6 тис. суб'єктів підприємництва - юридичних осіб.

1 квітня міністр доходів і зборів України Олександр Клименко підписав план-графік проведення податкових перевірок у другому кварталі 2013 року, в якому збережена тенденція до їх скорочення.

У 2012 році Державна податкова служба запровадила і чітко дотримувалася мораторію на перевірки ЗМІ, а також перевірки суб'єктів малого та середнього бізнесу. Мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу ввели на перехідний період для впровадження змін у податковій сфері - нових правил спрощеного оподаткування та інших законодавчих змін. До того масштабні перевірки провели на ринку підакцизних товарів, зокрема алкоголю і тютюну.