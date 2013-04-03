Столична податкова збільшила надходження до держбюджету на 32%

Співробітники Державної податкової служби України в Києві в січні-березні 2013 року мобілізували до державного бюджету 7,5 млрд грн, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ Києва з посиланням на голову служби Ірину Носачову.

За її словами, порівняно з січнем-березнем минулого року, бюджет країни додатково одержав 1,825 млрд грн.

За даними ДПСУ, надходження з податку на доходи фізичних осіб за січень-березень становили 2,5 млрд грн., що на 12% або 263 млн грн більше аналогічного показника 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, загалом по країні обсяг надходжень до державного бюджету України в січні-березні 2013 року зріс на 6,7%, або 6,5 млрд грн, порівняно з першим кварталом 2012 року і становив 102,5 млрд грн.