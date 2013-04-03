Міндоходів скоротить кількість перевірок на 15%

Міністерство доходів і зборів України має намір у другому кварталі 2013 р. скоротити кількість перевірок на 15% порівняно з аналогічним показником минулого року - до 1,4 тис. суб'єктів господарювання, повідомили у прес-службі Міндоходів.

Скорочення перевірок можливе, в тому числі, за рахунок широкого використання системи електронного аудиту. «Зменшити фіскальний тиск на бізнес планується за рахунок впровадження системи електронних дистанційних перевірок, а також об'єднання податкового і митного аудиту. Завдяки таким новаціям бізнес отримає можливість приділяти час і увагу своїй основній діяльності, а не спілкуванню з податківцями і митниками», - переконані в Міндоходів.

Ініціатива поступового скорочення перевірок та використання електронного аудиту наразі обговорюється з підприємцями.

Як повідомляв УНІАН, міністр доходів і зборів Олександр Клименко підписав план-графік проведення податкових перевірок у ІІ кварталі 2013 року, в якому збережено тенденцію до їх скорочення. Водночас за результатами першого кварталу планові перевірки скоротилися на 24%. У 2012 році об'єктами перевірки стали 8 тис. підприємств усіх форм власності.