Уряд пропонує Раді заборонити фінансові піраміди

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді заборонити фінансові піраміди в Україні.

Відповідний законопроект про заборону фінансових пірамід в Україні зареєстровано у парламенті 3 квітня (№2700), повний текст документа на сайті відсутній.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про затвердження законопроекту про заборону фінансових пірамід, розробленого Нацкомісією з держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, 11 березня. Законопроект визначає поняття «фінансова піраміда», встановлює заборону на її створення і сприяння її діяльності, у т.ч. розповсюдження відповідної реклами, а також встановлює кримінальну відповідальність за порушення норм закону.

Восени 2011 року у Києві і регіонах України почали з'являтися яскраво-помаранчеві білборди, розтяжки і написи на тротуарах, які рекламують фінансову піраміду «МММ-2011». Організатором піраміди виступив Сергій Мавроді, засновник подібного товариства в Росії у 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала внески населення, обіцяючи високі відсотки від прибутку. Виплати здійснювалися виключно за рахунок коштів, які вносилися новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши внески понад 10 млн осіб.

У травні 2012 року піраміда розвалилася, незважаючи на всі повідомлення її керівників про неправдивість таких повідомлень. Тоді ж Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг запропонувала встановити кримінальну відповідальність за створення «фінансових пірамід».