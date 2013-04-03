Кабмін пропонує Раді затвердити звіт про виконання бюджету-2012 з дефіцитом 53,5 млрд грн

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити звіт про виконання Державного бюджету України на 2012 рік з дефіцитом 53,445 млрд грн.

Відповідний проект постанови Верховної Ради зареєстровано у парламенті 2 квітня (№2688).

Згідно з проектом, Кабмін пропонує затвердити звіт про виконання Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» за доходами у розмірі 346,054 млрд грн, за витратами - 395,682 млрд грн, за обсягами повернення кредитів - 2,277 млрд грн і за обсягами наданих кредитів - 6,095 млрд грн.

«Незважаючи на складні зовнішні умови і нестабільність на світових фінансових ринках у 2012 році, наполеглива робота і консолідація зусиль усіх органів влади дали можливість забезпечити зміцнення фінансової системи, стабільне функціонування бюджетної системи, своєчасно розраховуватися за борговими зобов'язаннями держави, виконувати в повному обсязі всі підвищені соціальні зобов'язання, забезпечувати реалізацію важливих інфраструктурних і інвестиційних проектів», - зазначається у пояснювальній записці до проекту постанови.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, Державний бюджет України за 2012 рік зведено з дефіцитом 53,387 млрд грн, що в 2,3 разу, або на 29,833 млрд грн більше, ніж за 2011 рік. Дефіцит загального фонду держбюджету становив 53,350 млрд грн. У 2012 році доходи держбюджету становили 346,025 млрд грн, що на 31,408 млрд грн, або на 10%, більше показника 2011 року. У т.ч. до загального фонду держбюджету надійшло 289,577 млрд грн, що на 8,9% більше, ніж у 2011 р. Касові витрати держбюджету в 2012 р. становили 395,661 млрд грн, що на 18,7% більше від торішнього. У т.ч. витрати загального фонду становили 343,590 млрд грн – на 19,6% більше, ніж у 2011 р.

За даними Мінфіну, зведений бюджет за 2012 р. виконано з дефіцитом 50,73 млрд грн.

Згідно з чинною редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету планувалися на рівні 373,960 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 322,227 млрд грн, витрати - 413,605 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 360,501 млрд грн. Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік було заплановано у розмірі 38,807 млрд грн, у т.ч. дефіцит загального фонду - 34,923 млрд грн.

За даними Держстату, номінальний ВВП за 2012 рік становив 1408,9 млрд грн, реальний ВВП порівняно з 2011 роком становив 100,2%.

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