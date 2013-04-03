ЄБРР змінив директора банку в Україні

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) призначив Шевкі Акюнера директором Банку в Україні замість Андре Куусвека, йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, новий директор ЄБРР в Україні раніше займав посаду заступника директора ЄБРР у Туреччині.

Також зазначається, що А.Куусвека призначено директором з розвитку фінансування в національних валютах і місцевих ринків капіталу в штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні. А.Куусвек займав посаду директора ЄБРР в Україні з 2008 р.

За інформацією банку, впродовж своєї 17-річної кар'єри в ЄБРР Ш.Акюнер займав старші керівні посади у відділах кредитних ризиків і агробізнесу перед призначенням до Туреччини у 2009 р. Він розпочне виконувати свої обов'язки в Україні 1 червня 2013 р.

До приходу в ЄБРР Ш.Акюнер працював у Центральному банку Туреччини, Банку Монреаля і Королівському банку Канади, а також в інших країнах Північної Америки і Європи.

Новий директор ЄБРР в Україні Ш.Акюнер є громадянином Туреччини. Він має ступінь бакалавра управління Босфорського університету (Стамбул) і ступінь магістра ділового адміністрування Університету Конкордія (Монреаль, Канада).

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