Київська податкова за допомогою наклейок на кондитерських виробах агітує декларувати доходи

Державна податкова служба України в Києві у рамках кампанії «Декларування-2013» домовилася з низкою виробників продуктів харчування, зокрема кондитерських виробів, про розміщення на їх продукції агітаційних наклейок і логотипів декларативної кампанії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГПСУ.

«Логіка проста: продукти харчування щодня купуються. І тому не зайвим буде нагадати киянам про необхідність задекларувати одержані протягом 2012 року доходи», - повідомили у прес-службі ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб, яка триватиме до 1 травня 2013 року. Станом на кінець березня кияни подали 8 475 декларацій про майновий стан і доходи, задекларувавши доходи в сумі 1,547 млрд грн.

Нагадаємо також, що свого часу столичні податківці активно використовували святкування Масниці для агітації декларування доходів.