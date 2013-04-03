Інфляція в єврозоні у березні знизилася до 1,7%

Брюссель. За попередніми даними, у березні 2013 року річна інфляція (березень проти березня) в зоні євро становила 1,7%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У лютому 2013 року річна інфляція в зоні євро становила 1,8%, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 2,0%.

З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.