Інфляція в єврозоні у березні знизилася до 1,7%
16:21, 03 квітня 2013Фінанси
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Брюссель. За попередніми даними, у березні 2013 року річна інфляція (березень проти березня) в зоні євро становила 1,7%.
Про це УНІАН повідомили у Євростаті.
У лютому 2013 року річна інфляція в зоні євро становила 1,8%, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 2,0%.
З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.
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