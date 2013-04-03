Розпорядження Кабміну про повноваження Міндоходів набуло чинності

Міністерство доходів і зборів України відтепер працює у рамках покладених на нього функцій і повноважень, обумовлених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня №166 і оприлюднених у газеті «Урядовий кур'єр» 3 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

Здійснення діяльності Державної податкової служби і Державної митної служби припиняється, а їх функції і повноваження передаються, згідно з Указом Президента від 18 березня 2013 року №141, Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, у березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, зокрема, з адміністрування єдиного соціального внеску і контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті.

До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової і митної політики у частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в рамках своїх повноважень контролю над наповненням бюджетів і цільових фондів.