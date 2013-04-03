Парламентський комітет доопрацює законопроект щодо боротьби з офшорами

Комітет Верховної Ради з податкової і митної політики має намір упродовж найближчих двох тижнів доопрацювати законопроект про трансферне ціноутворення з урахуванням світового досвіду та українських реалій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні комітету.

Народні депутати - члени комітету звернули увагу на те, що законопроект потрібен, але його нинішня редакція, підготовлена Кабінетом Міністрів, потребує суттєвих змін.

«У нас є згода з ідеєю, але одночасно є питання до суті законопроекту», - сказав голова комітету Віталій Хомутиннік.

За його словами, сьогодні найпростіше відправити законопроект на доопрацювання в Кабінет Міністрів, але питання в тому, коли і який документ буде підготовлений знову.

«Якщо ми за те, щоб продовжувати роботу, я пропоную тим, хто має можливість і бажання, попрацювати два тижні в комітеті і вийти на прийнятний результат. Зараз формально ми знімаємо законопроект, працюємо в режимі робочої групи і до наступного засідання (комітету - УНІАН) визначимося з позицією: будуть це пропозиції робочої групи до законопроекту чи альтернативний проект документа. Я особисто очолю процес», - сказав В.Хомутиннік.

Він також зазначив, що до складу робочої групи з доопрацювання законопроекту про трансферне ціноутворення можуть увійти не лише народні депутати, а й представники уряду, а також представники ділових асоціацій.

Зазначимо, що сторону Міністерства доходів і зборів України під час обговорення законопроекту представляв заступник міністра Андрій Ігнатов.

Як раніше повідомляв УНІАН, у середині березня 2013 року міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявляв, що Міндоходів готове до парламентської дискусії щодо законопроекту про трансферне ціноутворення і відстоюватиме варіант документа, підготовлений міністерством.

Також О.Клименко закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити підготовлений і схвалений урядом законопроект про трансферне ціноутворення, оскільки він дасть змогу відійти від поняття «тінь» і «мінімізація податкових зобов'язань», а також підвищити культуру ведення бізнесу в Україні.

Раніше О.Клименко повідомляв, що використання офшорних схем ведення бізнесу призводить до багатомільярдних втрат державного бюджету. У цьому зв'язку в грудні 2012 року Державна податкова служба, яка увійшла до складу Міністерства доходів і зборів України, подала діловим колам законопроект про трансферне ціноутворення, розроблений фахівцями ДПСУ разом з консультантами провідних консалтингових агентств, зокрема PriceWatrehouseCoopers, і зарубіжних компаній. Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням під час операцій між пов'язаними особами та при зовнішньоекономічних операціях з резидентами країн з низьким рівнем оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн грн на рік. Законопроект передбачає здійснення контролю за операціями як з боку податкових органів, так і з боку власне бізнесу, який готує і подає документацію з трансферного ціноутворення з описом угоди, контрагентів, аналізом ризиків та обґрунтуванням вибору того чи іншого рівня цін. За ненадання такої документації накладатиметься штраф у розмірі до 5% від суми угоди.

При цьому контроль, відповідно до законопроекту, здійснюється переважно в електронній формі, а додаткові перевірки можуть бути організовані лише у разі виявлення та підтвердження значних цінових невідповідностей.

Законопроект також передбачає підписання угоди суб'єкта підприємництва з податковими органами щодо ціни та умов торгівлі за різними операціями. Така угода, на думку ДПСУ, зведе нанівець будь-які порушення в частині ціноутворення та ухилення від сплати податків.

У середині січня 2013 року законопроект обговорено і схвалено на засіданні Кабінету Міністрів.

Водночас у лютому представники аудиторської компанії Deloitte назвали цей законопроект недосконалим і таким, що потребує доопрацювання.

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