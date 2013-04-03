У департаменті економічної політики Львівської міськради виявлено порушення на 1 млн грн

Фахівці Держфінінспекції у Львівській області під час ревізії Департаменту економічної політики Львівської міської ради виявили, що бюджет міста недоотримав 1,1 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держфінінспекції у Львівській області, зазначені кошти мали надійти від інвесторів як пайові внески за укладеними договорами і надалі спрямовуватись на створення та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Львова.

Як зазначається в повідомленні, через недотримання законодавства та вимог 10 укладених договорів про пайову участь між департаментом й інвесторами, а також через непроведення юридичним управлінням міської ради відповідної цивільно-правової роботи у встановлені терміни, пайові внески на суму понад 1,1 млн грн не були переказані до бюджету міста.

Завдяки фінінспекторам ще до завершення ревізії забезпечено сплату пайових внесків на суму 140 тис. грн.

“Директорові Департаменту економічної політики Львівської міської ради висунуто вимогу щодо усунення виявлених порушень і притягнення винних осіб до відповідальності, а про результати ревізії поінформовано прокуратуру міста Львова”, - інформує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Державна фінансова інспекція, створена на базі Головного контрольно-ревізійного управління України, у січні 2013 року провела перевірки 538 підприємств, установ та організацій, забезпечивши відшкодування державних втрат фінансових і матеріальних ресурсів обсягом 124,5 млн грн.

Водночас загальний обсяг фінансових порушень, зафіксований співробітниками Держфінінспекції, становив 341,5 млн грн.

У 2012 році органи Держфінінспекції України провели перевірки 8,1 тис. підприємств, установ і організацій, забезпечивши відшкодування втрат державних ресурсів на суму 1,9 млрд грн.