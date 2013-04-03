Міжбанк у середу закрився котируваннями 8,1505/8,1540 грн/дол.

У середу, 3 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,1520/8,1590, на 12:00 ціни знизилися - 8,1490/8,1535. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися 8,1505/8,1540 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2601, на 12:00 ціни впали - 0,2590/94. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,5540 (+0.3940).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2790/1,2835. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4345/10,4450, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,4375/10,4495. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,4420/10,4525.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 квітня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1410/8,1480, на 12:00 ціни піднялися до 8,1480/8,1530. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1545/8,1575 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4775/10,4880, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4630/10,4755. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до рівня 10,4625/10,4725.