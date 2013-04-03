Польща у 2012 році збільшила держборг до 255 млрд дол.

Варшава. Державний борг Польщі на кінець 2012 року становив 255 млрд дол., що на 7,6 млрд дол., або на 3,1% більше, ніж на кінець 2011 року.

Про це свідчать попередні дані польського міністерства фінансів, якими володіє УНІАН.

Держборг з урахуванням заборгованості органів самоврядування становив майже 269 млрд дол., що на 3,2% більше показників 2011 року.

Водночас міністерство фінансів відзначає, що торік Польщі вперше з 2007 року вдалося скоротити процентне співвідношення держборгу до ВВП - до 52,7% з 53,5% роком раніше.

"У 2012 році в Польщі зафіксовано найвище у всьому Євросоюзі падіння боргу до ВВП (без урахування Греції, де був реструктуризований борг, і Угорщини, яка націоналізувала кошти приватних пенсійних фондів)", - зазначила прес-служба.

У міністерстві додали, що співвідношення боргу до ВВП торік скоротилося лише в шести з 27-ми країн Євросоюзу, а у всьому об'єднанні це співвідношення зросло на 4,1%.

За даними польського Мінфіну, зростання частки держборгу до ВВП становило від 1,1% в Німеччині до 19,1% в Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на кінець минулого року становив близько 64,5 млрд дол., що на 8,9% більше, ніж роком раніше.

Водночас, за даними Мінфіну, відношення держборгу до ВВП скоротилося до 28,5% з 36,2%.

Довідка УНІАН. Чинна конституція Польщі зобов'язує владу автоматично скоротити витрати, якщо держборг перевищує 60% ВВП. Низка експертів заявляють, що реальний борг - з урахуванням необхідних запозичень на фінансування, зокрема, майбутніх виплат пенсій і на охорону здоров'я вже перевищує 200% ВВП Польщі.

Держборг польської держави до початку ринкових реформ в 1989 році становив близько 40 млрд дол.